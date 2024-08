Trasa koncertowa Taylor Swift cieszy się zawrotną popularnością. W ramach europejskiej części tournée "The Eras Tour" piosenkarka przyjechała też do Polski. Występy młodej amerykańskiej gwiazd na PGE Narodowym w Warszawie zaplanowano na 1, 2 oraz 3 sierpnia.

Reklama

Wizyta Taylor Swift w Polsce wywołuje ogromne emocje. W mediach społecznościowych pojawiają się już pierwsze relacje z wyczekiwanego warszawskiego koncertu. Na "X" już są już filmiki, na których widać, jak gwiazda wita się z polskimi fanami. Amerykanka nauczyła się trochę polskiego.

Taylor Swift mówi po polsku

Taylor Swift powiedziała do fanów: "Miło was poznać", a także "Cześć". To jeszcze nie wszystko, bo fani zostali również oficjalnie powitani na trasie koncertowej piosenkarki słowami: "Warszawo. Witajcie na The Eras Tour". Oczywiście wywołało to ogromne emocje wśród wszystkich zgromadzonych na koncercie.

Internauci udostępnili w sieci zdjęcia oraz nagrania pokazujące moment, w którym można zobaczyć, jak przytransportowano gwiazdę na scenę. Rzekomo zrobiono to w wózku z mopami.