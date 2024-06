"Dzień dobry TVN" to najchętniej oglądany, jak wynika z rankingów, program śniadaniowy w Polsce. Teraz jego fani muszą przygotować się na przerwę. Tego lata, zgodnie z tradycją, "Dzień dobry TVN" zrobi sobie wakacyjną przerwę. W piątek Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski potwierdzili te informacje. Zapewnili, że to ostatnia emisja w tygodniu przed letnią przerwą. Program pojawił się jeszcze w sobotę 22 czerwca oraz w niedzielę 23 czerwca, a w poniedziałek 24 czerwca już zniknął z anteny. Co w zamian?

Co w wakacje?

Gospodarze "Dzień dobry TVN" uspokoili widzów. Zapewnili, że nie żegnają się z nimi na całe wakacje. Będą pojawiać się w nowym paśmie "Dzień dobry wakacje", które rusza 29 czerwca. Audycja będzie emitowana w każdą sobotę i niedzielę. Informacje te potwierdził branżowy serwis Press, według którego TVN pokaże w sumie osiemnaście takich programów podczas letniej przerwy. W dni powszednie, zamiast "Dzień Dobry TVN", stacja ma nadawać powtórki swoich paradokumentów, m.in. popularnych "W11" i "Detektywów".

"Na kolejny odcinek programu Dzień Dobry Wakacje zapraszamy już w kolejny weekend, 29 i 30 czerwca. Bądźcie z nami! Dzień Dobry TVN na antenie TVN od godziny 8:45. Zapraszamy serdecznie! Do zobaczenia!" - napisano w mediach społecznościowych.