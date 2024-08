Tomasz Karolak to znany polski aktor, wokalista i dyrektor artystyczny Teatru IMKA w Warszawie. Popularność przyniosła mu rola Darka Jankowskiego, bohatera serialu "39 i pół" oraz Ludwika Boskiego w serialu "Rodzinka.pl". Grywał także w komediach romantycznych. Aktor ma bowiem na swoim koncie role w takich produkcjach jak: "Pod powierzchnią", "Tylko mnie kochaj", "Testosteron", "Lejdis", "Śniadanie do łóżka", "Listy do M", "Kac Wawa", "Planeta singli" czy "Wyjazd integracyjny".

Reklama

Aktor nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych. Publikuje tam tylko najważniejsze informacje. Tym razem uczcił pamięć zmarłego kolegi po fachu.

Nie żyje Krzysztof Banaszyk

Krzysztof Banaszyk był jednym z najpopularniejszych aktorów dubbingowych w Polsce. Miał 54 lata. Pojawiał się na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu, a także Teatru Nowego. Widzowie mogli kojarzyć go nie tylko ze spektakli Teatru Telewizji, ale również filmu "Pułkownik Kwiatkowski" czy seriali "39 i pół", "Prawo Agaty" oraz "Na dobre i na złe".

Krzysztof Banaszyk uznawany jest za wybitnego aktora dubbingowego. Wcielił się między innymi w Simbę w filmie "Król Lew II. Czas Simby", Otisa w "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra", Batmana w "Lego przygoda" oraz Wolverine'a w "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" i "Logan: Wolverine". Jego głos pojawiał się także w takich grach, jak „Marvel's Spider-Man” (Norman Osborn), drugiej i trzeciej części "Wiedźmina" (Vernon Roche) i "The Last of Us" (Joel Miller).

Reklama

Pożegnanie

Tomasz Karolak poznał Krzysztofa Banaszyka podczas prac przy serialu "39 i pół". Odszedł Krzysiek Banaszczyk... Korba "39 i pół" - napisał na InstaStories Karolak.

OBSERWUJ nas na WhatsApp