"Taniec z gwiazdami" cieszy się od lat ogromną popularnością. Ostatnią edycję wygrała Anita Sokołowska, która w finale pokonała Roksanę Węgiel oraz Maffashion. Jesienią rusza nowa edycja najbardziej roztańczonego show w Polsce. Skład jury się nie zmieni i po raz kolejny tancerzy oceniać będą Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda i Ewa Kasprzyk.

Reklama

Kto powalczy o Kryształową kulę?

"Wracamy do Was z 15. edycją "Tańca z gwiazdami" już we wrześniu. Ponownie zrobi się gorąco na naszym parkiecie!" - czytamy we wpisie, który opublikowano na Instagramie, na oficjalnym profilu telewizji Polsat. Stacja szuka też tancerzy do nowej odsłony "Tańca z gwiazdami". "Dołącz do najbardziej roztańczonej ekipy i powalcz o Kryształową Kulę! Zostań tancerzem "Tańca z gwiazdami" - napisano.

Polsat nie ogłasza jeszcze nazwisk uczestników nowej edycji, ale nie brak nieoficjalnych doniesień, kto może walczyć o nagrodę na tanecznym parkiecie. Pojawiła się informacja, że w show wystąpi aktor, który przez kilka lat konsekwentni odmawiał udziału.

Media donoszą też, że kontrakt z Polsatem miały podpisać Julia Żugaj oraz Blanka Stajkow. Wspomina się też o udziale w programie Karoliny Gilon oraz Majki Jeżowskiej.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Gwiazdor "BrzydUli" w "Tańcu z gwiazdami"?

Jak dowiedział się portal Świat Gwiazd, do tańczącej, gwiazdorskiej ekipy ma dołączyć aktor Filip Bobek. Wcześniej kilkukrotnie odmawiał udział w programie, ale tym razem ma się zdecydował.

"Rozmowy z Filipem są już na zaawansowanym etapie. Dopinane są ostatnie szczegóły. Czekamy jedynie na kilka ostatnich ustaleń dotyczących jego udziału w programie. Niektórzy już żartują, że to on zgarnie Kryształową Kulę" - donosi informator portalu Świat Gwiazd.

Ogromną popularność Filipowi Bobkowi przyniosły role Marka Dobrzańskiego w serialu "BrzydUla" oraz Artura Sagowskiego w produkcji "Prosto w serce".