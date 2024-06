Sensacyjne doniesienia. Wciekły informacje o uczestniczkach nowej edycji 'Tańca z gwiazdami'

Na początku maja poznaliśmy zwyciężczynię 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Głosami widzów i jurorów została nią Anita Sokołowska. W ścisłym finale pokonała Roksanę Węgiel oraz Maffashion.

Wygadała się Majka Jeżowska

Polsat szykuje się do jesiennej edycji tanecznego show. Wiele wskazuje na to, że jesienią na parkiecie zobaczymy Majkę Jeżowską. Wokalistka przyznała, że do tej pory odmawiała udziału, ale teraz czuje się już gotowa, by powalczyć o Kryształową Kulę.

"Mam ochotę. Do trzech razy sztuka! Odmawiałam już kilka razy, a im jestem starsza, tym bardziej myślę, że kiedyś trzeba to zrobić. Po prostu!" - powiedziała Majka Jeżowska w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Dwa kolejne nazwiska

Jak dowiedział się Pudelek, w show zobaczymy jeszcze dwie inne artystki. Będą to Julia Żugaj oraz Blanka Stajkow. Pierwsza z nich to popularna influencerka oraz wokalistka, druga także związana jest z branżą muzyczną. W 2023 roku z utworem "Solo" reprezentowała Polskę podczas konkursu Eurowizji. Każda z nich z pewnością może liczyć na oddane i wierne grono fanów. Julia Żugaj może pochwalić się 1,3 mln followersów na Instagramie, a organizowane przez nią obozy dla dzieci cieszą się ogromną popularnością.