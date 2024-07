"Taniec z gwiazdami" cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. 14. edycja przeszła do historii jako jedna z najlepszym, choć nie brakowało kontrowersji za sprawą udziału w programie celebrytki z kryminalną przeszłością. Media ujawniły akta sprawy Dagmary Kaźmierskiej. Na jaw wyszło, jak brutalnie traktowała dziewczyny ze swojej agencji towarzyskiej.

Kto zatańczy?

14. edycję programu wygrała aktorka Anita Sokołowska. Teraz media pełne są przecieków z produkcji "Tańca z gwiazdami" na temat nowych uczestników. Wymienia się nazwiska Julii Żugaj, Majki Jeżowskiej czy Mariusza Czerkawskiego. Premiera nowych odcinków już we wrześniu.

Nowe twarze poszukiwane

Teraz produkcja poinformowała, że szuka tancerzy. "Wracamy do Was z 15. edycją "Tańca z gwiazdami" już we wrześniu. Ponownie zrobi się gorąco na naszym parkiecie! Z tej okazji przygotowaliśmy niespodziankę. Dołącz do najbardziej roztańczonej ekipy i powalcz o Kryształową Kulę! Zostań tancerzem "TzG". - napisano na oficjalnym profilu Polsatu w mediach społecznościowych.

Producenci poszukują profesjonalnych tancerzy tańca towarzyskiego (taniec standardowy oraz latynoamerykański). By się zgłosić, wystarczy wypełnić formularz dostępny na oficjalnej stronie.