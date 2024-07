14 edycja "Tańca z gwiazdami" wywoływała wiele emocji. Zwycięzcami zostali Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, którzy w każdym odcinku programu zbierali pochwały. Drugie miejsce zajęli: Roxie Węgiel i Michał Kassin, a trzecie przypadło Julii "Maffashion" Kuczyńskiej i Michałowi Danilczukowi.

Kolejna edycja we wrześniu

Wiadomo już, że jesienią Polsat przedstawi widzom 15. edycję "Tańca z gwiazdami". "Wracamy do Was z 15. edycją Tańca z gwiazdami już we wrześniu. Ponownie zrobi się gorąco na naszym parkiecie!" - napisano w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Tancerzy będzie oceniać jury w składzie: Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda.

Nowe zasady

"W wyścigu po Kryształową Kulę wystartuje 11 par. Nowością będą tak zwane dogrywki — w niektórych odcinkach pary, które otrzymały najmniej punktów, dostaną szansę na ponowne zatańczenie. W dogrywce jednak nie będą ich już oceniać widzowie, ale sami jurorzy i to ich głos przesądzi o dalszym udziale w programie" - podaje portal wirtualnemedia.pl.