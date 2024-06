Andrzej Morozowski zniknął z wizji w marcu br. O jego nieobecność zapytał jeden z widzów w trakcie czwartkowego wydania "Szkła kontaktowego".

Andrzej Morozowski musiał przejść operację

Proszę, powiedzcie co dzieje się z redaktorem Morozowskim? - napisał.

Reklama

Dzisiaj bardzo długo rozmawiałem z Andrzejem. Andrzej jest po pewnym zabiegu szpitalnym, dochodzi do siebie. Wszyscy wiemy o tym, że za dwa, trzy, może cztery tygodnie wróci w pełni sił - przekazał prowadzący Tomasz Sianecki. - Niektórzy zauważyli, że zniknął z czołówki Zniknął, bo go nie ma. Jak będzie, to znowu się w tej czołówce pojawi - zaznaczył Sianecki.

Biuro prasowe w oficjalnym komunikacie poinformowało wówczas, że dziennikarz dochodzi do zdrowia po operacji.

Dziennikarz TVN24 wrócił na antenę. To powiedział widzom

Teraz powrócił na antenę i poprowadził we wtorek (18 czerwca) swój autorski program "Tak jest" na antenie TVN24. Na początku programu nawiązał do swojej nieobecności.

Zacznę od podziękowań wszystkim, którzy tak niepokoili się o moje zdrowie. Świadomość, że tak wiele osób trzyma kciuki za to, żebym wyzdrowiał, dodała mi sił. Jak widać podziałało i mogę przestawić Państwu dzisiejszych Państwa i moich gości - powiedział Andrzej Morozowski.