Program "Jaka to melodia?" pojawił się na antenie TVP po raz pierwszy w 1997 roku. Pierwszym prowadzącym był Robert Janowski. Gdy zmieniła się władza w 2018 roku prezenter pożegnał się z show i stacją. Jego miejsce zajął najpierw Norbi a po nim Rafał Brzozowski.

Reklama

Rafał Brzozowski ma już plany. To będzie robił po odejściu z TVP

Okazuje się, że teraz gdy po raz kolejny zmieniły się władze w TVP, Robert Janowski powróci do stacji. Już wiadomo, że pożegnał się z rolą jurora w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w konkurencyjnej stacji, czyli Polsacie.

W rozmowie z "Faktem" Rafał Brzozowski skomentował swoje odejście i to, co dzieje się obecnie w TVP. Wyznał, że po zwolnieniu ma zamiar odpocząć a potem zamierza otworzyć swój pensjonat.

Przede wszystkim trochę relaksu. Chałupy, kitesurfing... Siadam do muzyki. Jesienią otwieram swój pensjonat, który remontuję. Robiłem to kilka lat, więc o tym nie mówiłem. Będzie to bardzo fajne dla mnie wydarzenie, bo to dom rodzinny moich dziadków, który udało mi się odkupić w Zamościu. Natomiast generalnie siadam do muzyki teraz i dużo będzie się działo muzycznie u mnie - powiedział.

Rafał Brzozowski krytycznie o zmianach w TVP

Zapytany o zmiany w programie "Jaka to melodia?" zauważa, że tej decyzji jeszcze nie ma.

Oczywiście wiem, że te rozmowy są prowadzone o zmianie i nie ma co ukrywać, też po to tutaj jestem, żeby państwu powiedzieć, że się nie chowam nigdzie- stwierdza w rozmowie z "Faktem".

Zmiany w TVP ocenia krytycznie. Jego zdaniem sposób, w jaki zostały przeprowadzone "jest bardzo zły". Odbije się to na widzu, bo to chyba widz jest najważniejszy. Ale to są decyzje teraz tych, którzy zarządzają daną stacją. Uważam, że to nie powinno być w ten sposób przeprowadzone, bo można było to zupełnie inaczej, bardzo fajnie zrobić i tego widza jednak utrzymać. No ale zobaczymy, czas pokaże. To jest moje zdanie... - powiedział.