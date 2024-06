Marcelina Zawadzka i jej partner, którym jest Max Gloeckner zostaną rodzicami. Modelka i prowadząca program "Farma" podzieliła się tą szczęśliwą wiadomością w Dzień Matki. Napisała, że jest niezwykle wdzięczna Bogu za dar "prawdziwej, czystej, pewnej i wzajemnej miłości, dzięki której powstał jego owoc".

Reklama

Marcelina Zawadzka straci pracę w Polsacie?

Po odejściu z TVP a dokładnie z "Pytania na śniadanie" dołączyła do prezenterów Polsatu. Od 2022 roku wraz z Iloną Krawczyńską prowadzi program "Farma". Właśnie ruszyły prace nad czwartym sezonem tego show. Czy w związku z tym, że Marcelina spodziewa się dziecka, straci pracę?

Kto dołączy do "Farmy" Polsatu?

Okazuje się, że nie. Do dwóch obecnych prowadzących dołączy trzecia. Kto to będzie?

Moja ukochana Marcelinka spodziewa się dzidziusia, a to oznacza, że kolejny raz zostanę ciocią. To oznacza również, że na farmie potrzebuję dodatkowego wsparcia… Jak myślicie, kto dołączy do grona prowadzących? - napisała Ilona Krawczyńska w mediach społecznościowych. W kolejnym poście zdradziła, że nową osobą w show będzie druga z "Sióstr ADiHD", czyli Milena Krawczyńska.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ