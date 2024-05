Marcelina Zawadzka już niebawem dołączy do grona znanych mam. Była prezenterka "Pytania na śniadanie" i prowadząca show "Farma" ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się dziecka.

Marcelina Zawadzka ogłosiła w sieci, że zostanie mamą

Ogromna wdzięczność wypełnia mnie po krańce możliwości, za to, że Bóg pozwolił mi zaznać prawdziwej, czystej, pewnej i wzajemnej miłości, dzięki której powstał jego owoc - napisała Zawadzka w sieci.

Ojcem dziecka jest Max Gloeckner. Jakiś czas temu Marcelina i on poinformowali o zaręczynach. Odbyły się one na tle wielkiego kanionu w USA. Ukochany Zawadzkiej to niemiecki przedsiębiorca oraz influencer. Na Instagramie jego posty śledzi ponad 20 tys. internautów. Jego firma oferuje urządzenia mające wspomagać zdrowie. Działa także w branży nieruchomości w Tajlandii.

Pod postem Marceliny posypały się gratulacje od fanów i znajomych prezenterki.