1 czerwca to dzień, w którym rozpoczyna się coroczny Miesiąc Dumy. Jessica Gunning, która w popularnym serialu "Reniferek" wciela się w postać Marthy, postanowiła dokonać coming outu.

Aktorka wyznała, że o swojej orientacji seksualnej po raz pierwszy otwarcie swoim bliskim powiedziała w 2022 roku. Wyznała, że "to był dla mnie przełomowy moment". Teraz postanowiła ogłosić to publicznie.

Jessica Gunning z "Reniferka" dokonała coming outu

Całe życie byłam otoczona osobami LGBT+, wszyscy moi przyjaciele są nieheteronormatywni, więc mój późny coming out nie wynikał z obawy czy represji – mówiła Jessica Gunning.

Potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć, że ja też jestem częścią tęczowej społeczności. Gdy w końcu znalazłam właściwe słowo, wszystko nabrało sensu. Jestem lesbijką i tyle - dodała serialowa Martha.

Jessica Gunning dzięki popularności serialu "Reniferek" z dnia na dzień zdobyła sławę. Wykorzystała to jako pretekst do mówienia o ważnych sprawach, jak chociażby zdrowie psychiczne, życie osób plus size, czy prawo do kochania tego, kogo się chce.