W Sopocie odbywa się Polsat Hit Festiwal 2024. Impreza rozpoczęła się od koncertu, w którym wystąpiły zespoły i artyści debiutujący w "Idolu" oraz "Must be the music". Obydwa programy można było oglądać na antenach Polsatu.

Reklama

Kiedy "Must be the music" powróci na antenę Polsatu?

O tym, że "Must be the music", w którym debiutował m.in. zespół Enej powróci na antenę plotkowano już od pewnego czasu. Podczas występu tej grupy na scenie pojawił się dyrektor programowy Edward Miszczak. Wręczając zespołowi pamiątkową nagrodę powiedział, że "Must be the music" powróci na antenę Polsatu. Podał też konkretną datę. Ten znany i lubiany program pojawi się na antenie wiosną przyszłego roku.

Reklama

Zarówno Miszczak, jak i prowadzący koncert Maciej Dowbor i Maciej Rock zaprosili chętnych do udziału i wysyłania zgłoszeń. W jury show zasiadali m.in. Kora, Elżbieta Zapendowska, Piotr Rogucki, czy Adam Sztaba.

"Must be the music" emitowany był od 5 marca 2011 do 8 maja 2016 na antenie Polsatu. To program oparty na brytyjskim formacie, który wyświetlany był na antenie Sky One. W czerwcu 2016 stacja poinformowała, że jedenasta edycja była ostatnią. W marcu 2024 pojawiły się informacje o reaktywacji programu, który miałby się pojawić w jesiennej ramówce Polsatu. Teraz, jak wynika ze słów Miszczaka, wystartuje o sezon później.