Monika Olejnik wybrała się na Festiwal Filmowy do Cannes. Wzięła tam udział w premierze filmu w reżyserii Michela Hazanaviciusa. Na swoim Instagramie podzieliła się wrażeniami, jakie wywołał w niej film. Napisała, że to niezwykle poruszający obraz.

Morze oklasków i łez - byłam niezwykle wzruszona po premierze "LE PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES"("Najcenniejszy z Ładunków") w reż. Michela HAZANAVICIUSA. Wzrusza, boli. To pierwszy animowany film od 2007 roku w konkursie głównym - czytamy we wpisie Olejnik.

Obserwując niekończące się owacje po premierze, myślałam o słowach Mariana Turskiego „Nie bądźcie obojętni”, a mimo to jesteśmy…! - napisała.

Tak Monika Olejnik prezentowała się w Cannes

Do wpisu Monika Olejnik dołączyła nagranie z czerwonego dywanu. Dziennikarka miała na sobie stylizację, która robi wrażenie. Miała na sobie prześwitującą sukienkę, pod którą założyła krótkie legginsy. Do stylizacji dobrała czarną torebkę oraz okulary Chanel. Towarzyszył jej partner Tomasz Ziółkowski.

Jak zawsze bardzo oryginalnie i elegancko; Przepiękna jak zawsze, jestem zachwycona - pisali fani dziennikarki.