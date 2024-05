Dorota Wellman to dziś wraz z Marcinem Prokopem jeden z głównych duetów prowadzących "Dzień dobry TVN". Przed laty dziennikarka pracowała w TVP.

W rozmowie z Gabi Drzewiecką i Agnieszką Woźniak-Starak w podcaście "Trójkąt" poruszyła temat dawnego pracodawcy a dokładnie zmian, jakie ostatnimi czasy zachodzą w stacji.

Dorota Wellman krytykuje zmiany w TVP. Mówi, że "straciło na jakości"

Szlag mnie jasny trafia - stwierdziła stanowczo.

Jej zdaniem TVP po zmianie straciło na jakości i jest nudne.

Po pierwsze mam wrażenie, że zmiana w mediach publicznych nie została wcześniej przygotowana. (...) Chcemy przejąć media publiczne, chcemy zrobić je mediami o wysokiej jakości, o autorytecie, a przychodzimy i mamy jedyny pomysł taki, że zdejmiemy tych poprzednich, wyrzucimy tych, co trzeba i na to miejsce przywrócimy tych sprzed ośmiu lat - uważa Dorota Wellman.

Dorota Wellman ostro o Macieju Orłosiu. Co mu zarzuciła?

Przy okazji dostało się Maciejowi Orłosiowi.

Świat się zmienił, telewizja się zmieniła. Naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby Maciej Orłoś powrócił i robił swój program, bo robi to dobrze i ludzie uwielbiają Macieja Orłosia. Ale nie ma powrotu do "Teleexpressu" sprzed ośmiu czy 18 lat, bo świat się zmienił i telewizja się zmieniła bardzo pod wpływem całego świata i powinniśmy za nim nadążać - powiedziała dziennikarka.

Jej zdaniem przejęcie TVP było "całkowicie przypadkowe".

Ona nie jest fajna, nie jest dobra i nie jest dobrze robiona- stwierdziła.

Wellman wypowiedziała się także na temat "19.30", czyli programu, który zastąpił "Wiadomości". W jej ocenie jest "nudny". Uważa, że to strata szansy na stworzenie naprawdę dobrego programu informacyjnego.

"19.30" mnie nudzi tak, że mniej więcej o 19:31 już sobie zmieniam na TVN24, bo co się będę męczyć- dodaje.

Dorota Wellman zabiera głos ws. zmian w "Pytaniu na śniadanie"

Dziennikarka nie pozostawiła suchej nitki również na "Pytaniu na śniadanie" i zmianach, jakie tam zaszły. Nowa szefowa śniadaniówki TVP zwolniła wszystkich prowadzących.

Rewolucja polegająca tylko na wyczyszczeniu i włożeniu innych też często moim zdaniem, zdarza się, przypadkowych osób - przecież do poranka trzeba mieć temperament! Akurat Kaśka Dowbor go ma. Trzeba mieć energię, żeby rano ludzi obudzić. Nie może być ktoś, kto przelewa się przez studio. Musi być ktoś, kto jest doświadczony w robieniu programów na żywo. To od razu widać, słychać i czuć- stwierdziła Wellman.

I dodała, że "brak jest koncepcji porannego programu po odnowie".

Telewizja Polska teraz jest żadnym medium w Polsce - podsumowała.