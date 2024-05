TVP2 emituje jeszcze archiwalne odcinki "Koła Fortuny". Te, w których gospodarzami byli Norbi oraz Izabella Krzan. Po zmianach w TVP, jakie nastąpiły w grudniu 2023 roku, miejsce piosenkarza w tym popularnym teleturnieju miał zająć Robert El Gendy.

Kto poprowadzi "Koło fortuny" zamiast Norbiego?

Okazuje się, że to nie on jednak zostanie nowym prowadzącym "Koło fortuny". Władze TVP zadecydowały, że miejsce to zajmie wybrany w castingu Błażej Stencel.

To młody aktor, który wziął udział w akcji "Włącz się! Zmieniajmy się razem". Został zwycięzcą w kategorii "Rozrywka". Informację tę podał portal Plotek.

Trochę byłem zestresowany, więc poczekałem, aż inni się "uruchomią", i okazało się, że moi konkurenci są wyjadaczami. Przyszła kolej na mnie. Jedyne, co powiedziałem, to, że wyjeżdżam do Kosowa i mam nadzieję, że będę mógł z tego państwa przeprowadzić dla TVP pierwszą relację- mówił o swoim udziale w castingu TVP.

Kim jest Błażej Stencel?

Błażej Stencel urodził się w 1993 roku. Jest absolwentem Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Do tej pory grywał epizodyczne role m.in. w serialach "O mnie się nie martw", "W rytmie serca" czy "Ojciec Mateusz".