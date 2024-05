Danuta Holecka w TVP była jedną z głównych twarzy "Wiadomości". Po wygranych przez PiS wyborach była dziennikarką, która wystąpiła wraz z ówczesnym, nowym prezesem Jackiem Kurskim.

Danuta Holecka obawiała się pracy w TV Republika

Z TVP Holecka pożegnała się na początku grudnia. Tydzień przed przejęciem stacji przez nowe władze. Nie pojawiała się już na antenie i nie brała udziału w "obronie" budynku TVP na Placu Powstańców. Znalazła pracę w TV Republika i tam pojawia się już od kilku miesięcy jako prowadząca główne wydanie programu informacyjnego.

Teraz Danuta Holecka udzieliła wywiadu Annie Zyzek z "Gazety Polskiej". Wyznała, że obawiała się przyjęcia pracy w TV Republika.

Dołączając do zespołu, sama miałam obawy, co będzie, jak to będzie, czy sobie poradzę - powiedziała w rozmowie.

Danuta Holecka ocenia zmiany w TVP

Dodała, że nie miała pojęcia, że "ludzie tak bardzo zaufają" nowym prowadzącym. Przyznała, że gdy pracowała w TVP spotykała się z ogromną wrogością.

Był niesamowity hejt (...). Ostatnie miesiące pracy w telewizji publicznej faktycznie dały mi to odczuć. Teraz po dołączeniu do ekipy Republiki, ja po prostu oddycham- powiedziała.

Holecka oceniła przy okazji zmiany w TVP.

Tym działaniem odebrano ludziom możliwość oglądania przekazu z każdej strony w Polsce - stwierdziła.

Telewizja Republika wypełnia zapotrzebowanie rynku na pluralizm medialny. Zwyczajnie". (...) My wiemy, że jesteśmy potrzebni, robimy dobrą robotę, będziemy szli do przodu i nie poprzestaniemy. Nas nikt nie przeczeka - powiedziała.