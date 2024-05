Andrzej Duda 16 maja obchodzi urodziny. Skończył właśnie 52 lata. Z tej okazji jego imiennik Andrzej "Piasek" Piaseczny został poproszony o złożenie mu życzeń urodzinowych.

Reklama

Andrzej Piaseczny cieszy się z politycznych zmian

Muzyka i polityka łączy, co prawda imię, ale różnią poglądy polityczne. Andrzej Piaseczny w rozmowie z Jastrzapost.pl przyznał, że cieszą go ostatnie zmiany, jakie zaszły w Polsce.

Mam więcej niż 30 lat. Jestem świadkiem genialnych przemian i naszego bogacenia się, rozwijania się. Tych przemian, dzięki którym dzisiaj żyjemy w zupełnie innym kraju niż 20-30 lat temu. Znów byłbym ostatnią osobą, która chciałaby powiedzieć, że jeszcze jest tyle do zrobienia. Chociaż pewnie jest dużo do zrobienia, ale bądźmy sami uczestnikami tych przemian, bo przemiany toczą się w każdym z nas - powiedział.

Reklama

Andrzej Piaseczny złożył życzenia Andrzejowi Dudzie

Składając prezydentowi Andrzejowi Dudzie życzenia wyraził nadzieję na to, że "wkrótce stanie się bardziej otwarty na drugiego człowieka".

Życzyłbym mu troszkę większej otwartości, spuszczenia powietrza, bo urząd prezydenta mógłby być uśmiechnięty i chyba troszkę powinien być uśmiechnięty. Wiem, że to nie jest tak, że są to same przyjemności i łatwe decyzje. Ale z drugiej strony, nawet kiedy trzeba powiedzieć "nie", to ludziom łatwiej przyjmuje się te negację, kiedy jest ona wypowiadana spokojniej, delikatniej, łagodniej. A ponieważ nie ma co ukrywać, z panem prezydentem łączy nas imię, ale różni wiele poglądów, to dlatego właśnie życzyłbym mu otwartości. Z otwartości rodzi się rozmowa. Z rozmowy rodzi się zrozumienie. Panie prezydencie, tak naprawdę, wszystkiego dobrego - powiedział Piaseczny.