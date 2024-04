W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowało się sześć par. Każda zatańczyła dwie choreografie.

Jako pierwsza gwiazda na parkiecie pojawiła się Maffashion. Wraz ze swoim partnerem otrzymała 34 punkty. Po niej foxtrota zatańczył Krzysztof Szczepaniak. "Czarna Mamba", czyli Iwona Pavlović skrytykowała jego pracę stóp. Ostatecznie aktor i jego partnerka otrzymali 32 punkty.

Reklama

Kocham twoją fizyczność. Jestem zauroczona twoim ciałem - mówiła Ivona Pavlović oceniając Anitę Sokołowską.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kto otrzymał pierwsze "dziesiątki" w tym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

Chcieliśmy podziękować wszystkim dobrym ludziom, którzy wspierali nas w tym tygodniu. Naprawdę bardzo dziękuję - powiedziała aktorka. Za rumbę, którą wykonała wraz z Jackiem Jeschke otrzymała 39 punktów. To były trzy pierwsze "10" tego odcinka.

Maciej Musiał i Daria Syta zatańczyli walca wiedeńskiego.

Pięknie pracujesz dłońmi, jestem zaszokowana- wyznała po ich tańcu Iwona Pavlović.

Wolność była, czułam pasję, nie odpuszczajcie - stwierdziła Ewa Kasprzyk. Ostatecznie otrzymali 32 punkty.

Roksana Węgiel za sambę otrzymała 40 punktów.

Obłędnie, to jak się ruszasz, czuje się karnawał w Rio - komplementowała piosenkarkę Ewa Kasprzyk.

Dagmara Kaźmierska kolejny raz w ogniu krytyki jurorów

Reklama

Po nich na parkiecie zaprezentowali się Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Zatańczyli quickstepa. Rafał Maserak stwierdził, że nie będzie oceniał techniki, ale podziwia jej dystans do siebie i świata.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Jesteś ulubienicą Polski, publiczności, tutaj w studio, więc o czym my mówimy? - stwierdziła Ewa Kasprzyk. Zdaniem Iwony Pavlović to, co zaprezentowała Dagmara "zaczyna się robić męczące".

To jest program taneczno-rozrywkowy i ja jestem tą częścią rozrywkową - tak Kaźmierska skwitowała krytykę Pavlović. Jurorzy przyznali im 16 punktów.

Druga tura występów. Jak jury "Tańca z gwiazdami" oceniło uczestników"?

W drugiej turze jako pierwsza ponownie wystąpiła Maffashion. Jury postanowiło przyznać im 40 punktów za ich wykonanie walca angielskiego.

Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka zatańczyli passodoble. Ich taniec oceniony został na 30 punktów. Na tanecznym parkiecie "Tańca z gwiazdami" Anita Sokołowska i Jacek Jeschke w drugiej turze zaprezentowali quickstepa. Zdobyli 36 punktów.

Rumba Macieja Musiała i jego partnerki została oceniona na 37 punktów. Roksana Węgiel i Michał Kassin zatańczyli walca wiedeńskiego i otrzymali 39 punktów. Po nich na parkiecie "Tańca z gwiazdami" zaprezentowali się Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel w stylu broadway jazz.

Ja cały czas czekałam, kiedy się to zacznie, ale może coś przeoczyłam- stwierdziła po ich tańcu Ewa Kasprzyk.

Ty czekałaś, kiedy się zacznie a ja kiedy się skończy - powiedział Rafał Maserak. Otrzymali tylko 7 punktów.

Tym razem z programem "Taniec z gwiazdami" pożegnali się Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka.