To było zaskoczenie dla Aleksandra Mackiewicza i Izabeli Skierskiej. Tego nie mogli się spodziewać. Do tej pory w 14. edycji "Tańca z gwiazdami" szło im świetnie. Zbierali komplementy od jurorów. Także w szóstym odcinku tanecznego show było dobrze. Dostali aż 38 na 40 możliwych punktów za swój występ. Ale to oni odpadli.

Szok i niedowierzanie po szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami"

Dopiero teraz dociera do mnie, co się w ogóle tutaj wydarzyło - powiedział po chwili, po tym jak poznał werdykt widzów, wyraźnie zmieszany Mackiewicz.

W programie została para Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Celebrytka od początku emisji tej edycji "Tańca z gwiazdami" zbiera marne noty. Teraz dostała zaledwie 19 punktów od jurorów, czyli mniej niż połowę puli. Ona jednak walczy dalej o Kryształową Kulę.

Grupa fanów radzi Dagmarze Kaźmierskiej, żeby sama odeszła

Instagram "Tańca z gwiazdami" zapłonął. Fani nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Wietrzą spisek. Są tacy, którzy podejrzewają, że wszystko jest z góry ukartowane i wygra Dagmara Kaźmierska.

"Odpada jedna z najlepszych par, a zostaje Dagmara, która sobie drepcze od kilku odcinków, to jest niesprawiedliwe! I te tłumaczenia jej syna, że mama ma chore nogi, to po co tam poszła! To jest program o tańcu, tam się litry potu wylewa na sali treningowej, a Dagmara co tam wnosi? Bez przesady, to nie ranking popularności!" - napisano w jednym z komentarzy.

"Dagmara odejdź sama z honorem bo to jest wstyd!!!"- napisał inny internauta. "Coś mi się nie chce wierzyć. Aż tyle esemesów wysłane na jakieś przypadkowe "gwiazdy"? (…) strzeliliście sobie w kolano" - stwierdziła oburzona fanka.

"Żart i kpina. Dagmarka przepychana z odcinka na odcinek, gdzie powinno jej w programie nie być już z 3 odcinki temu" - ubolewała inna osoba. Słowa "żart", "kpina" i "żenada" w odniesieniu do werdyktu, który zapadł w szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami", powtarzały się regularnie.