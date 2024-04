Ewa Chodakowska od wielu już lat zachęca Polaków do aktywnego trybu życia. W swojej aplikacji Be Active TV zamieszcza zarówno poszczególne treningi, jak i wyzwania treningowe. Tym razem to projekt "Wiosna". Na Instagramie, który obserwuje ponad 2 mln osób, zamieszcza dodatkowe krótkie treningi.

Tak było i tym razem. Ewa Chodakowska zaprezentowała kilka minut tanecznego treningu.

Internautka skrytykowała Ewę Chodakowską. Nie szczędziła mocnych słów

Na nagraniu ma na sobie obcisłe i mocno wycięte body. I to właśnie ten strój sprawił, że jedna z fanek zamieściła dosyć krytyczny komentarz. Internautka nie gryzła się w język.

I to krocze. Serio? Do tego reklamy co 5 min na skalpelu/YouTube. Lata temu ćwiczyłam z tobą. Świecenie tyłkiem i kroczem to za dużo jak dla mnie. Unfollow - napisała.

Ewa Chodakowska odpowiada internautce

Ewa Chodakowska nie przeszła obok tego komentarza obojętnie.

Już bez przesady... jeśli ten wizerunek Cię gorszy, wyłącz Internet - odpowiedziała.

Poza odpowiedzią na komentarz Ewa Chodakowska wrzuciła na InstaStory odnośnik do wspomnianego treningu i dodała komentarz.

Ta rolka jest gorsząca? LITOŚCI- napisała. Inne obserwatorki stwierdziły, że komentująca po prostu zżera zazdrość.