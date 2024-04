Dagmara Kaźmierska, która tańczy w parze z Marcinem Hakielem, dostaje bardzo niskie noty od jurorów. Mimo to dotarła już do szóstego odcinka. Dagmara Kaźmierska kilka lat temu miała poważny wypadek i ma problem z nogami. Nie może wykonywać wielu skomplikowanych figur.

"Czarna Mamba" krytykuje Dagmarę Kaźmierską

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zatańczyli paso doble. Iwona Pavlović, zwana "Czarną Mambą", od początku programu krytykuje "Królową życia". "Ja działam na panią Iwonkę jak płachta na byka" - powiedziała Dagmara Kaźmierska.

Iwona Pavlović przyznała, że to był najlepszy taniec w wykonaniu Dagmary Kaźmierskiej, choć zachwycona nie była. Ten program nazywa się taniec z gwiazdami, nie chodzenie z gwiazdami, nie człapanie z gwiazdami. Chociaż jestem trochę rozczarowana, bo miałaś partie chodzone. To jest twój najlepszy taniec, taki człapaniec (...) Ale i tak było złe - stwierdziła jurorka.

Conan Kaźmierski stanął w obronie mamy

Na scenie z bukietem pojawił się syn Kaźmierskiej - Conan, który nie miał zamiaru odpuścić. Postanowił dogadać Pavlović.

Ja myślę, że pani Iwonka z takimi nogami by nawet kroku nie zrobiła. Przepiękny taniec

- stwierdził. Nie musiał czekać długo na odpowiedź jurorki, która słynie ze swojego ciętego języka. Moment, ale walczymy o pierwsze miejsce, finanse. To nie moja wina, może kogoś brzuch boli, a dzisiaj tańczy z nami, no trudno, liczy się wynik. Tutaj nie mogę się zgodzić - odpowiedziała Pavlović.