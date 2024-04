Szósty odcinek 14., polsatowskiej edycji "Tańca z gwiazdami", rozbrzmiewał dyskotekowymi przebojami. Poprzeczka jest już ustawiona bardzo wysoko. Kto w tym tygodniu zachwycił wymagających jurorów?

Siedem par rozpoczęło szósty odcinek "Tańca z gwiazdami"

Reklama

Z 14. edycją w pierwszych pięciu odcinkach pożegnały się cztery pary: Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh (drugi odcinek), Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara (trzeci odcinek), Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski, Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz (czwarty odcinek) oraz Kamil Baleja i Magdalena Perlińska (piąty odcinek).

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Do rywalizacji w szóstym odcinku programu stanęło siedem duetów: Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, Roksana Węgiel i Michał Kassin, Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk, Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska oraz Maciej Musiał i Daria Syta.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Jak sobie radzili uczestnicy "Tańca z gwiazdami" w szóstym odcinku?

Pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, którzy zatańczyli paso doble. Jak im poszło?

Iwona Pavlović była łaskawa i uznała, że to najlepszy, jak do tej pory, taniec Dagmary. Ja bym tylko chciała Ci przypomnieć, że ten program nazywa się taniec z gwiazdami, niechodzenie z gwiazdami i nie człapanie z gwiazdami...." - stwierdziła jednak Iwona Pavlović. Para dostała 19 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Potem sambę zatańczyli Maciej Musiała i Daria Syta. Jurorzy nie prześcigali się w zachwytach. W sambie trzeba tańczyć na pełnym gazie, a u was była gasolina - powiedział Rafał Maserak. Para dostała 30 punktów.

Jako kolejni na parkiecie pojawili się Roksana Węgiel i Michał Kassin, którzy zaprezentowali taniec współczesny. Wokalistka i tancerz wykonali swoją choreografię na boso. Robię pokłon w twoją stronę. To było fantastyczne, oparte na emocjach - powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała 40 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Potem na parkiecie "Tańca z gwiazdami" sambę zatańczyli Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. W sambie ważne jest to, żeby przeć do przodu (...) i to jest taki rollercoaster dla takich amatorów jak Ty i Ty sobie z tym świetnie poradziłeś - zachwycał się Rafał Maserak. Para dostała 38 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke zaprezentowała cha-chę. Anito, ty nasza diablico. (...) Ja Ciebie kojarzyłam jako pitu pitu, a ty masz takie spektrum możliwości - powiedziała Iwona Pavlović. Ostatecznie para dostała 35 punktów.

Następnie taniec współczesny zaprezentowali Krzysztof Szczepaniak i Sara Janick. Wasz taniec odebrał mi teraz głos - powiedział Rafał Maserak. Jurorzy przyznali tej parze 40 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Jako ostatni na parkiecie zaprezentowali się Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk, którzy zatańczyli tango. Cały początek cudownie, byłam zauroczona. Na tym stole, co tam się działo, po prostu ''show must go on'', rewelacja - powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała 35 punktów.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kto odpadł z szóstego odcinka "Tańca z gwiazdami"?

Z programem pożegnali się Aleks i Izabela. O tym, kto zostanie, a kto odpadnie, ostatecznie decydują widzowie. Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska dostali w szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami" aż 38 punktów. Jurorzy byli zachwyceni, ale to oni już nie będą walczyć o Kryształową Kulę.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

W grze nadal jest Dagmara Kaźmierska, która zbiera najniższe noty od jurorów. Ale widzowie najwyraźniej chcą ją dalej oglądać.