17 marca Polsat wyemitował trzeci odcinek nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Zadbano o przebojowy i nostalgiczny podkład muzyczny - były to ponadczasowe przeboje zespołu ABBA. Dotychczasowi faworyci jury nie zawiedli. Kolejna para zakończyła program z 40 punktami na koncie. Kto odpadł?

Jurorzy zadecydowali w trzecim odcinku, że najlepiej tańczyła Roksana Węgiel. Piosenkarka razem ze swoim partnerem wykonała paso doble do piosenki "Voulez vous" i zgarnęła maksymalną liczbę punktów. Świetnie poszło Anicie Sokołowska, która w parze z Jackiem Jeschke wytańczyła sobie 35 punkty.

Najgorzej, jak można było się spodziewać, zaprezentowała się Dagmara Kaźmierska z Marcinem Hakielem - dostali od jurorów zaledwie 21 punktów. Dagmaro, w ogóle nie wiem, co to było. Ani to groteska, ani to żart. Tango takie sobie - mówiła Iwona Pavlović. Ale to nie oni pożegnali się z "Tańcem z gwiazdami".

W trzecim odcinku z marzeniami o zdobyciu Kryształowej Kuli pożegnali się Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz Kamil Gwara, którzy od jury zdobyli jedynie 22 punkty. To była tragedia. Ja nie wiem, co to było - powiedziała Iwona Pavlović obejrzawszy ich taniec.

Tydzień temu z programem pożegnała się pierwsza para i byli to Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh.