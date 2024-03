Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" nabiera tempa i rumieńców. Uczestnicy tańczą coraz lepiej. Widzowie śledzą uważnie to, co dzieje się w tanecznym show. Kamil Baleja doskonali swoje umiejętności na parkiecie. Podczas tanecznych popisów dziennikarz jest bardzo blisko ze swoja partnerką, zawodową tancerką Magdą Perlińską. Co na to żona radiowca? Czy jest zazdrosna?