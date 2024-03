"Sanatorium miłości" to wielki hit TVP. Od pierwszej edycji program cieszy się olbrzymim powodzeniem. W niedzielę 10 marca odbyła się długo wyczekiwana premiera szóstej edycji randkowego show dla seniorów. Program prowadzi oczywiście Marta Manowska. Tym razem kuracjusze spędzą romantyczny czas w Krynicy-Zdroju. Sześć pań i sześciu panów zajęło już swoje pokoje. Czego dowiedzieliśmy się z pierwszego odcinka?

Scenarzyści programu zadbali, by seniorzy jak najszybciej się poznali. Zorganizowali więc tzw. speed dating, czyli szybkie randki. Każdy z uczestników miał około pięciu minut na rozmowę. Seniorzy bawili się świetnie.

Powiedz: kocham cię

Nie obyło się też bez poważnych deklaracji. W trakcie szybkiej randki Marii i Stanisława padło "kocham cię". Uczestniczka powiedziała to mężczyźnie po szwedzku. - Ja byłam w Szwecji sześć lat - wyznała. To powiedz coś po szwedzku, np., że kochasz mnie - poprosił Stanisław. Maria spełniła jego prośbę. Co prawda to były żarty, ale może już między nimi zaiskrzyło?

- Ja jestem w ogóle zauroczona tobą! Jakieś objawienie- wyznała Maria, a Stanisława w odpowiedzi uśmiechnął się ciepło. - Ale fajny facet - westchnęła potem Maria.