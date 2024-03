Gwiazda "Klanu" w drugim odcinku zatańczyła razem ze swoim partnerem Kamilem Gwarą rumbę do piosenki z filmu "Narodziny gwiazdy". Jurorzy ocenili ten występ na 28 punktów. Jej taniec przypadł do gustu jurorce, Ewie Kasprzyk. Pięknie, kobieco, wspaniale- zachwycała się.

Co Małgorzata Ostrowska-Królikowska odpowiedziała Iwonie Pavlović?

Mniej łaskawa była Iwona Pavlović, zwana "Czarną Mambą". Zauroczyły mnie twoje nogi, niewymuszone przeprosty, no wspaniałe — mówiła. Bioder jednak brakowało — podsumowała Pavlović. Biodrami to ja się już w życiu nakręciłam — odparowała aktorka. Bezlitośni byli dla Ostrowskiej-Królikowskiej niektórzy internauci, pisząc, że np. jest "drewniany".

Syn wspierał Małgorzatę Ostrowską-Królikowską

Ostatecznie Małgorzata Ostrowska-Królikowska przeszła do trzeciego odcinka. Na widowni kibicował jej syn, co na pewno dało gwieździe dodatkowy napęd. Do studia nagraniowego przyjechał Jan. Małgorzata była zachwycona jego obecnością i dodała zdjęcie z nim na swój Instagram. "Synuś kochany wpadł do mamuni" - napisała.

Fani zapewne wypatrywali na widowni starszego syna Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, ale Antek najwyraźniej nie zdecydował się na przyjazd do studia.

W trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami" nie wystąpią Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh. 40 punktów, czyli najwyższą możliwą ich liczbę, dostała para Anita Sokołowska i Aleks Mackiewicz.