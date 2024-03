Przed oscarową galą było głośno o tym, że Cillian Murphy przybył do Hollywood zwykłym, rejsowym samolotem. Prawda wyszła na jaw, gdy nagrał go inny pasażer. Na nagraniu widać, jak promiennie się uśmiecha, żegna się z załogą, a także zgodził się na kilka zdjęć.

Reklama

Cillian Murphy stara się unikać kontrowersji. Nie lubi też blasku fleszy. Życie prywatne trzyma w tajemnicy, a dziennikarzom i mediom opowiada prawie wyłącznie o swojej pracy i to robi bardzo chętnie.

"Jestem bardzo dumnym Irlandczykiem" - powiedział Murphy ze sceny w Dolby Theatre, odbierając Oscara za główna rolę w "Oppenhaimerze". Powiedział też po irlandzku "Go raibh mile maith agat" (tysiączne dzięki). "Oppenheimer" zgarnął w tym roku 7 Oscarów, w tym dla najlepszego filmu i reżysera.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Cillian Murphy - skromny Irlandczyk

W 2022 roku mogliśmy zobaczyć szósty sezon "Peaky Blinders", w którym Cillian Murphy od lat gra główną rolę. Śmiało można powiedzieć, że Tommy Shelby jest już kultową postacią w świecie telewizji.

Do roli w "Oppenheimerz" Murphy bardzo schudł. Zdecydował się na drastyczną kurację odchudzającą. Nie opowiadał o swojej diecie ze szczegółami. O tym, co jadł Murphy, opowiedziała w "Extra TV" Emily Blunt – aktorka wcieliła się w żonę Oppenheimera. Wyjawiła, że Murphy "jadł tylko jeden migdał dziennie". "Był taki wychudzony" – stwierdziła.

Cillian Murphy ma 47 lat. Wychowywał się w irlandzkim mieście Cork. W dzieciństwie uwielbiał czytać i uczyć się języków. Razem z bratem Paidim założył zespół muzyczny. Studiował prawo, ale nie był tym zachwycony. Potem wstąpił do amatorskiej grupy aktorskiej. W pewnym momencie jego kariera nabrała rozpędu.

Po przeprowadzce do Londynu otrzymał główną rolę w horrorze "28 dni później" (2002), bo twórcy zachwycili się jego występem w o rok wcześniejszym dramacie "Disco Pigs".

Cillian Murphy i Christoper Nolan

Współpracę z Christopherem Nolanem, czyli reżyserem "Oppenheimera", nawiązał w 2005 r., przy okazji filmu "Batman — Początek". Murphy ubiegał się wówczas o główną rolę, ale pojedynek przegrał z Christianem Bale'em. Murphy wystąpił też u Nolana w "Incepcji" i "Dunkierce".

- Postawiłem mu wymagania, którym niewielu artystów mogłoby sprostać. A on zaskakiwał mnie na planie dzień w dzień. A gdy weszliśmy do montażowni, by złożyć ten występ w całość, zobaczyłem w nim samą prawdę - powiedział Christopher Nolan o roli Murphy'ego w "Oppenheimerze".

Zoną Murphy'ego jest artystka Yvonne McGuinness. W 2004 r. wzięli ślub. Wychowują dwóch synów. Mieszkają w Irlandii. Murphy żartował, że nie mógł znieść, jak jego synowie mówią z eleganckim brytyjskim akcentem — dlatego musiał zabrać ich z Londynu do domu.

Cillian Murphy zostanie Jamesem Bondem?

– Wykonałby wspaniałą robotę jako James Bond w tajnej służbie Jej Królewskiej Mości – powiedział w wywiadzie dla BBC Pierce Brosnan, aktor, który wcielił się cztery razy w rolę 007.

Gdy przed premierą filmu "Nie czas umierać" z 2021 roku Daniel Craig oficjalnie zrezygnował z roli Jamesa Bonda, ruszyła lawina spekulacji, kto go zastąpi. Wymieniano m.in. Idrisa Elbę, Toma Hardy'ego, Richarda Maddena, Toma Hiddlestona oraz Henry'ego Cavilla.

Jak tymczasem twierdzą źródła cytowane przez „The Sun”, mocnym kandydatem do roli Bonda stał się Cillian Murpy.