14. edycja "Tańca z Gwiazdami" przyciągnęła przed telewizory rzesze fanów show. W jury zasiadają nowe twarze: Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Jan Wygoda. Jest też, związana z programem od początku jurorka, czyli Iwona Pavlović. Przypomnijmy, że głosy widzów z pierwszego odcinka, sumowały się z głosami z odcinka drugiego. Werdykt mocno zaskoczył. Liczyło się ostatecznie bowiem także to, jak głosowali widzowie.

Do udziału w programie zaproszeni zostali: Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Julia „Maffashion” Kuczyńska, Anita Sokołowska, Dagmara Kaźmierska, Beata Olga Kowalska, Filip Chajzer, Maciej Musiał, Kamil Baleja, Krzysztof Szczepaniak, Adam Kszczot i Aleksander Mackiewicz.

Ostatni odcinek to były występy do muzyki ze znanych filmów, m.in. "Barbie" czy "50 twarzy Grey'a". Zobaczyliśmy m.in. cha-chę, tango, walca wiedeńskiego i jive'a. Parą, która zdobyła cztery dziesiątki, był duet Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Tango w ich wykonaniu urzekło wszystkich jurorów. - Pokazaliście, że możecie to całkowicie rozwinąć (...) Piękny był cały czas kontakt wzrokowy, tu była miłość i romans - skomentował Wygoda. - Ja po prostu wiem, że to było doskonałe - oceniła najsurowsza postać w jury, czyli Iwona Pavlović.

Julia Kuczyńska "Maffashion" oraz Michał Danilczuk zatańczyli walca wiedeńskiego. Ich występ także podobał się jurorom, którzy ostatecznie przyznali im w sumie 37 punktów.

Roksana Węgiel i Michał Kassin zatańczyli quick stepa. Występ Roksany stał pod znakiem zapytania, bo wokalistka była ostatnio chora. Udało się jednak i zasłużyli na brawa. Te solówki twoje były na miarę koncertu Beyonce - powiedział Rafał Maserak. W sumie para dostała 35 punktów.

Taneczne umiejętności na parkiecie zaprezentowali również Maciej Musiał i Daria Syta. Tym razem para zatańczyła tango. Było serce, była dusza, było wszystko, było nie tyle zatańczone: było zagrane. Jak to się dzieje, że pan Bóg obdarza jednego człowieka tyloma talentami? - zastanawiała się Ewa Kasprzyk i dała 10. Inni jurorzy nie byli aż tak szczodrzy i para w sumie dostała 33 punkty.

Choć najgorzej w ocenie sędziów wypadli Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, którzy zdobyli w pierwszym odcinku 17 punktów, a w drugim - 23, to decyzją widzów z programem pożegnali się Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh. Kszczot i Vu Manh zatańczyli quick stepa. Dostali 25 punktów.