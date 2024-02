Niedawno końca dobiegła piąta edycja "The Voice Senior", którą wygrała Regina Rosłaniec Bavcevic z drużyny Haliny Frąckowiak. Teraz na antenie telewizyjnej Dwójki oglądać można siódmy sezon "The Voice Kids". Jesienią spodziewany jest powrót "The Voice of Poland".

Reklama

Według najnowszych medialnych doniesień, podobnie jak w wielu innych produkcjach pokazywanych na antenach Telewizji Polskiej, i w tym programie mogą zaskoczyć widzów zmiany.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

W zeszłym tygodniu Plotek donosił, że do "The Voice of Poland" może powrócić Kayah, która zasiadała już w obrotowym fotelu w 2011 roku, w pierwszej edycji talent show. Ten sam portal twierdził, że w programie może zabraknąć Justyny Steczkowskiej, która w poprzednim sezonie oceniała występy uczestników z Lanberry, Markiem Piekarczykiem oraz Tomsonem i Baronem.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Według najnowszych "przecieków" Justynę Steczkowską może zastąpić Dawid Kwiatkowski, który ostatnio sam przyznał, że otrzymał propozycję z "The Voice of Poland".

Piosenkarz w maju zeszłego roku odszedł z "The Voice Kids”. O tym, że zaproponowano mu fotel trenera w "dorosłej" odsłonie formatu, wspominał w rozmowie z WP.

Dawid Kwiatkowski o "The Voice of Poland"

Dostałem taką propozycję z 2-3 tygodnie temu. Nie wiem, jak będzie – dałem zielone światło na zasadzie: OK, rozmawiajmy, ale nie mówię tak. Tak mi się podobało w "The Voice Kids" – ten klimat, ten cały luz, że dzieci nie mają parcia. A trochę obawiam się, że w dużym "The Voice" chodzi o coś innego – jest więcej rywalizacji, czego ja nie lubię. Ja już dużo rywalizowałem w swoim życiu. (…) Zobaczymy. Cieszę się, że dostałem taką propozycję, bo to świadczy o to, że ktoś mnie polubił w tym programie i mi ufa - powiedział wokalista.

"Diwy" nie zagoszczą już w "The Voice of Poland"?

"Produkcja szykuje całkowicie nowe otwarcie, najpewniej nikt nie zachowa posady jurora. Na pewno TVP nie chce stawiać na "diwy", jak Edyta Górniak czy Justyna Steczkowska. Na giełdzie nazwisk pojawił się Dawid Kwiatkowski, którego produkcja chętnie zobaczyłaby w roli jurora" - powiedział informator Pudelek.pl.