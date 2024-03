W sobotę na antenie TVP2 wyemitowano 2. odcinek programu "The Voice Kids". W show w roli prowadzących nadal pojawiają się Ida Nowakowska i Tomasz Kammel. Mimo, że obydwoje nie pracują już chociażby w "Pytaniu na śniadanie", wokalny show nagrany został dużo wcześniej, stąd ich obecność na antenie Telewizji Publicznej.

W sobotnim odcinku i przesłuchaniach w ciemno "The Voice Kids" udział wzięła 14-letnia Asia. Zanim jednak pojawiła się na scenie i zaśpiewała, za kulisami programu opowiedziała o swojej rodzinie i znajomych. Ida Nowakowska zaczęła pytać dziewczynkę o jej stosunek do wiary.

Uczestniczka "The Voice Kids" poznała znajomych w oratorium. "Tam się spotykamy"

14-letnia Asia mówiła, że swoich znajomych poznała w salce przy kościele.

- My wszyscy poznaliśmy się w oratorium. To jest takie miejsce przy kościele. Tam się spotykamy, zajmujemy się dziećmi. Jak są półkolonie, to wyjeżdżamy z nimi na basen, do kina — mamy różne wyjazdy - wspominała.

Ida Nowakowska zapytała ją o wiarę. Uczestniczka "The Voice Kids" nie miała problemu z odpowiedzią

Ida Nowakowska, która sama otwarcie przyznaje się do tego, że jest osobą wierzącą i nie ma problemów z wypowiadaniem się na temat wiary, postanowiła porozmawiać z Asią tuż przed jej występem na ten temat.

- Kościół i Bóg jest dla ciebie ważny? - zapytała.

Asia nie miała problemu z tym, by udzielić odpowiedzi na to pytanie. Jej słowa z pewnością niejedną, nawet dorosłą osobę, wprawiły w osłupienie.

- Bardzo ważny - jest dla mnie takim tatą. Jest moim opiekunem, bo czuję jego wsparcie. Sama nic tam nie uzyskałam - talent dostałam tam od góry i staram się pielęgnować. Uważam, że śpiew może być modlitwą, bo kto śpiewa, ten się dwa razy modli- odpowiedziała.

14-latka wykonała podczas przesłuchań w ciemno piosenkę Edyty Geppert "Och życie, kocham cię nad życie". Jej występ spodobał się wszystkich jurorom. Ostatecznie Asia trafiła do drużyny Cleo.