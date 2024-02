Ida Nowakowska jako jedna z pierwszych prowadzących pożegnała się z programem "Pytanie na śniadanie". Wciąż trwają spekulacje co do jej udziału w "The Voice Kids". Ida na brak zajęć jednak nie narzeka.

Ida Nowakowska zabrała się za patriotyczny projekt

Od pewnego czasu plotkowano także, że Nowakowska straci posadę również w muzycznym talent-show "The Voice Kids". Tym bardziej, że jak się okazało, nagrano go w ubiegłym roku. W rozmowie z "Faktem" Ida enigmatycznie odpowiedziała, że nikt nie informował jej o tym, by "coś się zmieniło".

Poza tym 33-latka ma własne plany na przyszłość. W rozmowie z "Super Expressem" Nowakowska zdradziła, że realizuje międzynarodowy projekt związany z wyznawanymi przez nią wartościami.

"Obecnie pracuję nad międzynarodowym projektem, niedługo ponownie będę w USA, teraz jestem w Paryżu. Jest to dla mnie intensywny czas i nie mogę się doczekać, aby podzielić się efektami pracy. Nawet tutaj zatrzymują mnie na ulicy Polacy, którzy byli częścią naszej »pytaniowej« rodziny. Te spotkania bardzo mnie inspirują i motywują do realizacji kolejnych projektów! Ważna jest dla mnie wiara, rodzina, historia Polski i jej walka o wolność i suwerenność i sojusz polsko-amerykański, wspieranie młodych talentów oraz literatury, sztuki, muzyki i tańca. To się nigdy nie zmieni. Dalej będę realizować projekty związane z tymi tematami" – zapewniła Ida, nie zdradzając przy tym żadnych szczegółów.