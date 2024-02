W programie na żywo nietrudno o wpadkę. Raz coś nie zadziała, raz lub nieraz przejęzyczy się prowadzący. Czwartkowe wydanie "Dzień dobry TVN", które poprowadzili Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński było jednak wyjątkowo pechowe.

Reklama

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński starali się, jak mogli

Problemy zaczęły się tuż po przywitaniu się z widzami. Prowadzący czwartkowe wydanie chcieli się połączyć z prezenterką pogody, ale na przeszkodzie stanęły problemy techniczne.

"Czytam z ruchu jej warg, że nie słyszy" – oceniła Ewa Drzyzga, kiedy widzowie nie usłyszeli głosu prezenterki. "Możemy jej machnąć. Mów o tych owieczkach — nie ważne, że nie słyszysz. Po prostu czyń swoją powinność. Dawaj, jesteś na antenie" — zachęcała Żanetę Rosińską gospodyni śniadaniówki, ale przy takiej awarii technicznej była bezradna.

Reklama

Sytuację próbował uratować Krzysztof Skórzyński.

"Słuchajcie, mnóstwo takich rzeczy nam się zdarzało w historii telewizji. To jest telewizja na żywo. To był najlepszy dowód na to, że to jest telewizja na żywo" — tłumaczył, po czym szybko zmienił temat.

Niestety, rozmowę z zaproszonym do studia ekspertem również rozpoczął od wpadki.

"Panie doktorze drogi, kiedy może nas boleć głowa?" — zapytał Skórzyński, chcąc wprowadzić w temat przesilenia wiosennego.

"Przede wszystkim troszkę sprostuję, do doktoratu mi daleko. Nie mam tytułu naukowego" — odpowiedział błyskawicznie osteopata Tomasz Jurkiewicz.

Drobna gafa skończyła się wymianą uśmiechów, po której gospodarz "DDTVN" ochoczo zabrał się pod okiem eksperta do automasażu i ćwiczeń na bóle głowy i migreny.