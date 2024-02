Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już 32 lata. Zbiera pieniądze na wyposażenie polskich szpitali. Jak co roku w aukcje angażuje się wiele osób publicznych i firm. Wśród nich są Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. Para zaproponowała po raz drugi coś wyjątkowego, czyli swój czas i towarzystwo.

Zbiórka podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończyła się w niedzielny wieczór 28 stycznia kwotą 175 mln 426 tys. 813 zł. Ostatecznej sumy jeszcze nie podano, ale już wiadomo, że udało się pobić zeszłoroczny wynik. Pieniądze z WOŚP 2024 zostaną przeznaczone na na zakup sprzętu na oddziały pulmonologiczne dla dzieci i dorosłych.

Drugi raz z rzędu rekord Omeny Mensah i Rafała Brzoski

Rok temu aukcja na WOŚP wystawiona przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę pobiła rekord. Za weekendowy wypad z wiodącą parą polskiego biznesu zwycięzca zapłacił ponad 300 tys. złotych.

Aukcja WOŚP Omeny Mensah i Rafała Brzoski od początku była jedną z najdroższych. Znane małżeństwo wystawiło tym razem na licytację weekend golfowy w hiszpańskiej Marbelli w ich towarzystwie. Już w dniu finału kwota przekroczyła 200 tys. złotych, a ostatecznie zwycięzca wylicytował ofertę za 381 300 zł.

"Mamy to!!!!! Kolejny rok i kolejny REKORD naszej aukcji na WOŚP! Kwota zwala z nóg! Obiecujemy, że darczyńca nie będzie żałował czasu z nami i wspólnie z Omenką zrobimy wszystko by czuł się tak komfortowo jak to możliwe" - napisał na Instagramie Rafała Brzoska.

W komentarzach posypały się gratulacje i wyrazy uznania. "Niesamowity wynik. I pozytywnie zazdraszczam szczęśliwemu darczyńcy; Woooow! Kwota robi wrażenie, gratulacje dla zwycięzcy! A dla was czoło nisko, dla waszego serducha" - pisali ludzie.