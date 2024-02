Edward Miszczak na początku 2023 roku został nowym dyrektorem programowym Polsatu. Zaczął tam pracę chwilę po odejściu z TVN.

Wśród decyzji, jakie podjął były m.in. zmiany w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Miszczak zdecydował, że pracę w tym formacie straci Michał Wiśniewski oraz Katarzyna Skrzynecka. Gdy ona pożegnała się z show, w geście solidarności odszedł także Piotr Gąsowski Niedługo potem okazało się, że Edward Miszczak wymienił także prowadzącą "Nasz nowy dom". Zamiast Katarzyny Dowbor program prowadzi Elżbieta Romanowska.

Edward Miszczak o nowej pracy Katarzyny Dowbor: Wiem, że prowadzi z jakimś młodym człowiekiem

Prezenterka niezbyt długo pozostawała jednak bez pracy. Najpierw dostała program w Canal + Domo a od kilku tygodni jest jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie". Zapytany o to, jak sobie radzi w nowej pracy Katarzyna Dowbor, Edward Miszczak odpowiedział, że nie oglądał jej pierwszego występu.

Myślę, że poczekam, bo tej pierwszej (emisji — przyp. red.) nie widziałem, byłem poza Polską. Tylko wiem, że prowadzi z jakimś młodym człowiekiem, ale nie widziałem tego programu - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Czy Edward Miszczak śledzi zmiany w TVP?

A co sądzi o zmianach w mediach publicznych? Edward Miszczak przyznał, że śledzi to, co dzieje się u konkurencji.

Nic innego nie robię, tylko oglądam to, co się dzieje w telewizji. To jest bardzo ciężko po ośmiu takich latach telewizyjnych zbudować nowy świat, ale zobaczymy - powiedział.