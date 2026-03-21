W sobotni wieczory widzowie mogą oglądać program "Mam Talent!". Do jury dołączył Agustin Egurrola. Tak jak w poprzednich edycjach zasiadają w nim także Agnieszka Chylińśka, Marcin Prokop i Julia Wieniawa.

Osobliwa pogawędka Wieniawy i Prokopa

To właśnie ta ostatnia dwójka ucięła sobie w ostatnim odcinku osobliwą pogawędkę. Fragment ten udostępniono na instagramowym profilu "Mam Talent!". Wyemitowany również został w sobotni wieczór.

O co Marcin Prokop zapytał Julię Wieniawę?

W przerwie od jurorowania Marcin Prokop postanowił zapytać Julię Wieniawę o jej preferencje dotyczące wieku mężczyzn, z którymi się umawia. Czy w teoretycznym sensie. Takim niezwiązanym z moją osobą, czy interesują cię też starsi mężczyźni, czy zupełnie nie? - dopytywał Prokop.

Czy poszłabym z Tobą na randkę? Nie - odpowiedziała stanowczo Wieniawa. Nie. Nie pytam o siebie - odpowiedział jej Prokop. Wieniawa z uśmiechem na twarzy zapytała go, czy w takim razie "pyta dla kolegi".

Co odpowiedziała Julia Wieniawa?

Pytam z ciekawości, czy masz jakiś taki swój target? - dopytywał Prokop. Że ze starymi dziadami? Nie - powiedziała Wieniawa. Prowadzący "Dzień dobry TVN" i juror "Mam Talent!" nie pozostał obojętny wobec tej odpowiedzi. Szkoda, bo mogłabyś się od nich wiele nauczyć- stwierdził. Jego słowa rozbawiły Agustina Egurroli.