"Kocham Cię, Polsko" był przed laty jednym z najchętniej oglądanych show TVP. Gospodarzem programu był Maciej Kurzajewski, a kapitankami drużyn Marzena Rogalska i Katarzyna Zielińska. W kolejnej odsłonie tego show to Barbara Kurdej-Szatan była prowadzącą a drużyny prowadzili Tomasz Kammel i Maciej Musiał, po nich Joanna Koroniewska i Antoni Królikowski.

"Kocham Cię, Polsko" wróciło do TVP

TVP postanowiła przywrócić format. W nowej odsłonie "Kocham Cię, Polsko" gospodynią formatu jest Marzena Rogalska. Drużyny prowadzą Filip Gurłacz oraz Michał Koterski.

Internauci krytykują Michała Koterskiego

Już po pierwszym odcinku widzom nie podobało się głośne zachowanie tego drugiego. Uważali, że zagłusza uczestników i jest zbyt ekspresyjny. Trzeci odcinek show "Kocham Cię, Polsko", który wyemitowany został w piątek, 20 marca, również nie przypadł do gustu widzom.

"Tego nie da się oglądać"

Pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. "Strasznie głośny program. Nie słychać nic, tylko krzyki, a tak lubiłam go oglądać"; "O późnej porze tak się wydzierają, że nie wiadomo, o co chodzi. Do bani"; "Dlaczego oni się tak drą? Tego się nie da oglądać, nawet tego urywku" - pisali internauci.

W jednym z krytycznych komentarzy "Kocham Cię, Polsko" zostało zestawione z innym programem, który pojawia się na antenie TVP2. "Drugi program, którego się nie da oglądać. Najpierw Bosacka, a teraz Rogalska. Za dużo hałasu i wygłupy nie do przyjęcia. A jeszcze w godzinach, kiedy powinno być coś ciekawego do oglądania" - brzmiała treść komentarza. Chodzi o program "Super Gary. Gotuj z Bosacką!", który również emitowany jest w TVP2.