Marcin Prokop wraz z Dorotą Wellman prowadzi program "Dzień dobry TVN". Od kilku tygodni można również oglądać jego autorski program "Niezwykłe stany Prokopa". Jest także jurorem w programie "Mam Talent".

Marcin Prokop miał problem w samolocie

Prezenter zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie z samolotu. Postanowił publicznie ponarzekać na niedogodności związane z miejscem siedzącym. Mierzący 206 cm Marcin Prokop miał problem ze zmieszczeniem nóg. Jego zdjęcie z torbą podręczną trzymaną na kolanach rozbawiło jego obserwatorów.

Internauci żartują z problemu Marcina Prokopa

Pod postem pojawiło się wiele żartobliwych komentarzy. Internauci pisali, że "nogi Marcina lecą innym samolotem". Niektórzy stwierdzili, że przestrzenie pomiędzy fotelami zmniejszają się za każdym razem. Marcin Prokop również zamieścił ironiczny komentarz pod swoim zdjęciem. Podniebne podróże luksusowe tak bardzo... ale bez nóg - napisał prezenter.

Linie lotnicze interweniują

Dwie godziny później doczekał się odpowiedzi od linii lotniczych. Panie Marcinie, zależy nam, aby Pana nogi stanęły na naszym pokładzie. Szczegóły w DM - napisano w komentarzu. Marcin Prokop nie podzielił się jednak z obserwatorami treścią wiadomości, jaką otrzymał.