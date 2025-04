Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki tworzyli jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Chętnie opowiadali o swoim uczuciu i występowali razem na imprezach. W połowie ubiegłego roku ponownie zrobiło się o nich głośno, gdy piosenkarka potwierdziła ich rozstanie po czteroletnim związku.

Nikodem Rozbicki był gościem w najnowszym odcinku programu‚ Kuba Wojewódzki”. Rozmowa szybko zeszła na temat jego byłej relacji z Julią Wieniawą. Wojewódzki zacytował słowa aktorki: „Gdyby nie był taki uparty, byłby miłością mojego życia”.

Która Julia?

Nikodem Rozbicki nie unikał odpowiedzi. Dobrze, że doprecyzowałeś, o którą Julię chodzi, bo Julii też jest wiele. Natomiast, co do upartości, to ja bywam uparty - w słusznej sprawie nawet bardzo i może nawet czasem za bardzo. Ja po prostu staram się nie bawić uczuciami, już z tego wyrosłem - odparł aktor.

Po tych słowach w sieci wybuchła burza, a Julia Wieniawa opublikowała filmik, na którym śpiewa tekst najnowszej piosenki "Od nowa". "Kiedy tekst twojej piosenki nabrał większego znaczenia" - skomentowała.

Julia Wieniawa: kocham facetów

Kobiety mają dużo wspierających treści, a faceci trochę nie umieją się odnaleźć w tym dziwnym świecie, gdzie w sumie "chłopaki nie płaczą" już jest passé, czyli możemy płakać, ale w sumie to nie za dużo, bo przecież też nie chcemy słabych facetów - to jest dysonans poznawczy i też ich rozumiem. Jestem całym sercem też z facetami, bo nie chcę właśnie być twarzą "antyfacetową". Nie, kocham facetów bardzo - zresztą, "Wszyscy chłopcy, których kocham", jest taki tomik wierszy, polecam. Mam czas walczenia o siebie i drogi do samoakceptacji - dlatego tak emanuję tym i staram się być przykładem dla wielu kobiet, które może tego nie mają - powiedziała Julia Wieniawa Plejadzie.

Dwie Julie wśród dziewczyn Nikodema Rozbickiego

Na długo przed Julią Wieniawą Nikodem Rozbicki spotykał się z Maffashion, czyli Julią Kuczyńską. Zaczęliw 2013 r. Julia Kuczyńska była już znaną blogerką, a Nikodem Rozbicki miał za sobą rolę w "Bejbi blues". Jakiś czas temu Maffashion wspominając ich relację, która trwała dwa lata powiedziała, że aktor zawsze będzie miał "mini miejsce w jej serduchu".