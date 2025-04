Julia Wieniawa gościła niedawno w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Podczas rozmowy zdradziła, że żona Daniela Olbrychskiego namawiała ją do ubiegania się o rolę Izabeli Łęckiej w najnowszej ekranizacji "Lalki".

"Byłabyś perfekcyjną Lalką"

Aktorka opowiedziała, że Krystyna Demska widziała ją w tej roli kobiety, którą pokochał Stanisław Wokulski. Zadzwoniła do mnie jego żona. "Juleczko, muszę ci powiedzieć, że widziałam, że wychodzi «Lalka» i uważam, że ty byłabyś perfekcyjną «lalką». Perfekcyjną Izabelą Łęcką. Musisz zrobić wszystko, żeby dostać się na casting" - powiedziała w rozmowie Julia Wieniawa.

Reklama

Podpowiedź żony Daniela Olbrychskiego

Żona Daniela Olbrychskiego instruowała aktorkę, co ma zrobić, gdyby okazało się, że rola jest już obsadzona. Grażyna Szapołowska podobno powiedziała Andrzejowi Wajdzie, że będzie lepszą Telimeną i ma jej dać tę rolę. I tak tę rolę dostała - powiedziała. Julia Wieniawa zdobyła więc kontakt do producenta i umówiła się z nim na rozmowę.

Julia Wieniawa: nie miałam szans

Zdobyłam kontakt do producenta, umówiłam się z nim i z moją mamą. Powiedział: "wiem, po co przyszłyście, ale od półtora roku mamy już Łęcką obsadzoną". Nie miałam szans, ale bardzo gratuluję Kamili i myślę, że zrobi to dobrze, bo jest bardzo zdolną dziewczyną - podkreśliła Julia Wieniawa.

Do tej pory "Lalka" Bolesława Prusa została zekranizowana dwukrotnie, a w postać Izabeli Łęckiej wcieliły się Beata Tyszkiewicz oraz Małgorzata Braunek.Kamila Urzędowska, która zagra w adaptacji, którą reżyseruje Maciej Kawalski, znana jest z roli Jagny w nowej wersji "Chłopów".