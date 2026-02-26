Szymon Hołownia i Marcin Prokop współpracowali przy "Mam Talent"

Szymon Hołownia dziś jest politykiem. W przeszłości pracował w stacji TVN. Razem z Marcinem Prokopem współprowadził program "Mam Talent" od 2008 do 2019 roku. W 2015 roku ten duet można było zobaczyć także w programie "Mamy Cię!".

Szymon Hołownia przestał być marszałkiem Sejmu

Szymon Hołownia postanowił jednak zakończyć swoją telewizyjną karierę i zajął się polityką. Kandydował na urząd prezydenta w wyborach w 2020 (pierwszych oraz drugich) oraz w 2025 roku. Był również założycielem partii Polska 2050 a także jej przewodniczący w latach 2022–2026. W listopadzie 2025 roku Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu. Pod koniec stycznia przestał być także liderem Polski 2050.

Marcin Prokop ma propozycję dla Szymona Hołowni

Marcin Prokop w rozmowie z Dziennik.pl powiedział, czym jego zdaniem powinien zająć się teraz jego były kolega z TVN. Świetnie by było, gdyby Szymon poświęcił teraz czas na napisanie książki o tym, co przeżył w polityce - mówi prezenter "Dzień dobry TVN". Deklaruje, że on sam chętnie, by taką książkę przeczytał.

Gdyby ona była uczciwa i szczera, a myślę, że Szymona stać na coś takiego, to odsłonięcie kulisów tego, jak wygląda polityczne partyjniactwo, jak wygląda walka na szczytach władzy, jak wygląda wbijanie sobie sztyletów w plecy, jak wygląda życie w momencie, kiedy czujesz, że kogoś zawiodłeś i ludzie, którzy cię przed chwilą kochali, nagle się od ciebie odwracają- mówi Marcin Prokop w rozmowie z Dziennik.pl.

Moim zdaniem to byłby bestseller, więc jak on tego nie napisze, to ja to za niego zaraz napiszę - żartuje Prokop.