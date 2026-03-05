Serial "Rodzinka.pl" zadebiutował na antenie TVP w 2011 roku. Był emitowany do 2020 roku i stał się hitem. Potem zniknął z wizji, ale po pięciu latach ponownie wrócił a wraz z nim jego bohaterowie.

Serial "Rodzinka.pl" wrócił na antenę TVP2

Oprócz Małgorzaty Kożuchowskiej i Tomasza Karolaka, którzy wcielili się w Natalię i Ludwika Boskich, do serialu wrócili również ich trzej synowie. Grają ich Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski oraz Mateusz Pawłowski.

Widzowie krytykują serial "Rodzinka.pl"

Niestety nowa wersja serialu "Rodzinka.pl" nie przypadła widzom do gustu. Podobnie jak pierwszy sezon, tak i ten, który nadawany jest obecnie na antenie TVP2, znalazł się w ogniu krytyki. W sieci jest dużo negatywnych komentarzy. Widzowie uważają, że ich ulubiony serial stał się "niesmaczny" i "żenujący".

"Tylko Ludwik się nie zmienił. Tomka jeszcze da się znieść... reszta porażka", "Beznadziejne, kiedyś było lepiej", "Mnie nie zachwycił", "Oglądałem, ale to jest po prostu żenujący serial", "Masakra" - piszą.

Mateusz Pawłowski odpowiada na krytykę

Mateusz Pawłowski, który wciela się w postać Kacperka w rozmowie z Plejadą postanowił odeprzeć atak. Cieszę się, że po prostu my tym serialem zrobiliśmy taki krok naprzód w taką odważniejszą stronę. Poruszyliśmy, wydaje mi się, takie kwestie mniej w takiej otoczce family friendly. Ja lubię taki humor, mi się to podoba, i cieszę się, że ci ludzie, którzy pozostali z nami do końca, na tyle uwierzyli, że dalej nagrywamy kolejne odcinki dla nich - mówi aktor.