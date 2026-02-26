Michał Piróg był twarzą stacji TVN przez 25 lat. Przez ostatnie lata widzowie mogli go oglądać w roli gospodarza programu "Top Model". Wiadomość, która pojawiła się w sieci z pewnością zszokuje jego fanów.

Marcin Prokop ma propozycję dla Hołowni. 'Świetnie by było, gdyby Szymon...'
Marcin Prokop ma propozycję dla Hołowni. "Świetnie by było, gdyby Szymon..."

Zobacz również

Michał Piróg odchodzi z TVN

Michał Piróg poinformował właśnie, że żegna się z TVN. "Nadszedł ten moment by to powiedzieć. Dziękuję za wspólne 25 lat! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży, która poprowadziła mnie nieznaną i ekscytująca drogą. Podjąłem jednak decyzję, że nadszedł czas na nowe" - czytamy.

Reklama

Komu podziękował Michał Piróg?

"Zamykam skrzynię pełną skarbów i otwieram szeroko okno na nowe i nieznane. Dziękuję wam najukochańsi widzowie za te wszystkie lata" - dodał.

W swoim wpisie Michał Piróg podziękował osobom, dzięki którym był obecny na antenie. Wspomniał zarówno o Edwardzie Miszczaku, jak i Lidii Kazen. "Żegnam się zdjęciem z mojej pierwszej samotnej wyprawy do Afryki bo czuję się tak samo podekscytowany, jak wtedy i jestem ciekaw, co przyniesie nowy dzień. Ale, widząc ten bezkres, wiem, ile mam możliwości. Mam poczucie, że z TVN byłem już wszędzie, gdzie mogłem być. Za każdą wspólną podroż dziękuję" - napisał Michał Piróg.

"Dziękuję Edwardowi Miszczakowi za wiarę i siłę, którą mnie przyciągnął do stacji i tej pięknej podróży. Dziękuję Jarosławowi Potaszowi za cierpliwość i wyrozumiałość. Lidii Kazen za wsparcie, otwartość i zrozumienie. Dziękuję ci za pozostawienie nadal otwartych dla mnie drzwi" - czytamy. "Sandrze Walter i Maciejowi Swierzawskiemu za pierwszy TVN-owy program »Droga do gwiazd«. Anicie Podkowie za możliwość uczestniczenia w tym cudownym przedsięwzięciu. (...) Z całego serca za wszystko" - dodał.

Kim jest Michał Piróg?

Reklama

Michał Piróg pochodzi z Kielc. Gdy miał 19 lat zaczął tańczyć. Występował w musicalach wystawianych przez Teatr Roma oraz Teatr Komedia. Ogólnopolską popularność przyniosło mu jurorowanie w programie rozrywkowym "TVN You Can Dance – Po prostu tańcz!". Od 2010 współprowadzi program TVN "Top Model".

W latach 2010–2012 prowadził szkołę taneczną Horn Dance Company, dzięki której chciał wspierać utalentowanych tancerzy z biednych rodzin. Można go było również oglądać w programie "Azja Express". Publicznego coming outu dokonał w 2007 na łamach „Super Expressu”. Przyznał wówczas, że jest gejem.