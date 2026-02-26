Michał Piróg był twarzą stacji TVN przez 25 lat. Przez ostatnie lata widzowie mogli go oglądać w roli gospodarza programu "Top Model". Wiadomość, która pojawiła się w sieci z pewnością zszokuje jego fanów.

Michał Piróg odchodzi z TVN

Michał Piróg poinformował właśnie, że żegna się z TVN. "Nadszedł ten moment by to powiedzieć. Dziękuję za wspólne 25 lat! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży, która poprowadziła mnie nieznaną i ekscytująca drogą. Podjąłem jednak decyzję, że nadszedł czas na nowe" - czytamy.

Komu podziękował Michał Piróg?

"Zamykam skrzynię pełną skarbów i otwieram szeroko okno na nowe i nieznane. Dziękuję wam najukochańsi widzowie za te wszystkie lata" - dodał.

W swoim wpisie Michał Piróg podziękował osobom, dzięki którym był obecny na antenie. Wspomniał zarówno o Edwardzie Miszczaku, jak i Lidii Kazen. "Żegnam się zdjęciem z mojej pierwszej samotnej wyprawy do Afryki bo czuję się tak samo podekscytowany, jak wtedy i jestem ciekaw, co przyniesie nowy dzień. Ale, widząc ten bezkres, wiem, ile mam możliwości. Mam poczucie, że z TVN byłem już wszędzie, gdzie mogłem być. Za każdą wspólną podroż dziękuję" - napisał Michał Piróg.

"Dziękuję Edwardowi Miszczakowi za wiarę i siłę, którą mnie przyciągnął do stacji i tej pięknej podróży. Dziękuję Jarosławowi Potaszowi za cierpliwość i wyrozumiałość. Lidii Kazen za wsparcie, otwartość i zrozumienie. Dziękuję ci za pozostawienie nadal otwartych dla mnie drzwi" - czytamy. "Sandrze Walter i Maciejowi Swierzawskiemu za pierwszy TVN-owy program »Droga do gwiazd«. Anicie Podkowie za możliwość uczestniczenia w tym cudownym przedsięwzięciu. (...) Z całego serca za wszystko" - dodał.

Kim jest Michał Piróg?

Michał Piróg pochodzi z Kielc. Gdy miał 19 lat zaczął tańczyć. Występował w musicalach wystawianych przez Teatr Roma oraz Teatr Komedia. Ogólnopolską popularność przyniosło mu jurorowanie w programie rozrywkowym "TVN You Can Dance – Po prostu tańcz!". Od 2010 współprowadzi program TVN "Top Model".

W latach 2010–2012 prowadził szkołę taneczną Horn Dance Company, dzięki której chciał wspierać utalentowanych tancerzy z biednych rodzin. Można go było również oglądać w programie "Azja Express". Publicznego coming outu dokonał w 2007 na łamach „Super Expressu”. Przyznał wówczas, że jest gejem.