Serial "Rodzinka.pl" był w latach 2011-2020 uwielbianą przez widzów TVP produkcją. Zgromadził wielu fanów, a gdy zniknął z anteny wielu z nich miało za złe stacji, że zdjęła ich ukochany serial.

Po pięciu latach "Rodzinka.pl" wróciła do TVP2. Od dłuższego czasu głośno było o tym, że stacja zdecydowała się na wznowienie produkcji oraz emisji. 6 września o godz. 20:00 widzowie mogli zobaczyć premierowy odcinek pod tytułem. "Srebrzysta wróżka".

Nowa odsłona "Rodzinki.pl". Co słychać u Boskich?

Bohaterami nowej odsłony serialu "Rodzinka.pl" nadal jest rodzina Boskich. Co wydarzyło się u nich przez ostatnie lata? Natalia i Ludwik Boscy (Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak) przechodzą małżeński kryzys. Kuba (Adam Zdrójkowski) zmienia dziewczyny jak rękawiczki a Kacper (Mateusz Pawłowski) jest introwertykiem, który spędza czas głównie w swoim pokoju. Tomek (Maciej Musiał) został ojcem i ma 6-letnią córkę Maję. Jego żona Magda (Olga Kalicka) jest w ciąży, więc para spodziewa się kolejnego dziecka.

Widzowie krytykują serial "Rodzinka.pl". Co im się nie podoba?

Widzowie po premierze pierwszego odcinka serialu "Rodzinka.pl" nie zostawili suchej nitki na tym, co zobaczyli. Tym, co przede wszystkim im się nie spodobało to wulgarne żarty oraz odzywki i poziom dowcipu.

"Nie da się tego oglądać. Wulgarny serial zrobili. Mało śmieszne"; "Kiepski scenariusz... na tę chwilę słabizna"; "Dramat, dziwny początek nowego sezonu, córka Tomka wygląda na 15 lat, a poprzedni sezon skończył się pięć lat temu" - piszą.

"Tragedia, grają jak w teatrze nie ma porównania do tamtych sezonów"; "Oglądam właśnie... Żenada... Badziewie"; "Szkoda...Niestety to już nie ten sam serial co kiedyś... Bezpowrotnie" - ocenili widzowie TVP.

Nie wszyscy są na nie. Niektóry bronią serialu "Rodzinka.pl"

Nie wszyscy jednak zareagowali na pierwszy odcinek serialu "Rodzinka.pl" tak krytycznie. Byli też tacy widzowie, którym się spodobało."Mnie się podoba. Rzadko kiedy lubię kontynuacje, ale tutaj fajne zestawienie z ostatnim sezonem przed przerwą. Podejrzewam, że niektóre wątki się rozkręcą. Ja jestem na tak" - napisała jedna z internautek.

"Ludzie wyluzujcie, dajcie czas na rozkręcenie się. Oczekujecie tego samego sprzed kilku lat... A to bez sensu, wszystko się zmienia, czas leci, ludzie się zmieniają, nastawcie się na nowe emocje..." - skomentował inny widz. Czy serial "Rodzinka.pl" będzie ponownie hitem? Czy się jednak spodoba? Czas pokaże... - cytując klasyka.