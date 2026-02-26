Teleturniej "Milionerzy" po zimowej przerwie powrócił na antenę Polsatu. Biorący w nim udział uczestnicy zmagają się z kolejnymi pytaniami zadawanymi przez Huberta Urbańskiego. Czasem jest łatwo a czasem nieco trudniej. Tak było i tym razem.

Specjalistka od języków uczestniczką 'Milionerów"

W 59. odcinku "Milionerów" udział brała Agnieszka Fabisiak z Warszawy. Uczestniczka jest z wykształcenia filolożką angielską i biegle posługuje się ponad pięcioma językami.

Pani Agnieszka wyznała, że to ułatwia jej pasję, jaką jest podróżowanie. Wyjaśniła, że znajomość podstaw danego języka ułatwia jej pobyt w różnych krajach.

Pytanie o smartfona okazało się zagwozdką

Uczestniczka tego odcinka "Milionerów" szła jak burza. Kolejne pytania nie były dla niej żadną trudnością. Schody zaczęły się, gdy doszła do pytania za 25 tys. złotych. Dotyczyło oznaczenia smartfona. Pytanie to brzmiało: "Oznaczenie IPX7 w opisie smartfona mówi o jego odporności na:

A. zalanie,

B. wstrząsy,

C. temperaturę,

D. zapylenie

Pytanie nieco ją zaskoczyło, więc postanowiła skorzystać z pomocy publiczności. Zgromadzeni w studiu wskazali odpowiedź A, czyli zalanie. Okazało się, że to poprawna odpowiedź a zaufanie się opłaciło.

Kolejne pytania nie sprawiły już pani Agnieszce problemów i do końca odcinka udało jej się odpowiedzieć na to za 125 tys. zł. W kolejnym odcinku będzie kontynuować swoją grę.

Co oznacza IPX7 w smartfonie?

Certyfikat IPX7 w smartfonie rzeczywiście oznacza jego odporność na wodę. Telefon ten może przetrwać zanurzenie w czystej, słodkiej wodzie na głębokości do 1 metra przez maksymalnie 30 minut.

To zabezpieczenie przed przypadkowym upuszczeniem do wanny czy kontaktem z deszczem. Skrót ten składa się z trzech liter, które oznaczają: