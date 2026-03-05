Program "Żona dla Polaka" to format, którego drugi sezon wyemitowała TVP2. Największe zainteresowanie oraz emocje wśród widzów wywołały wybory Doroty.

Dorota z "Żony dla Polaka" wybrała Marcina

Uczestniczka w jednym z ostatnich odcinków show "Żona dla Polaka" postanowiła podziękować kandydatom, którzy zostali i wybrać się do Polski, by rozmówić się z Marcinem. Ten sam zrezygnował z udziału w show i wyjechał z Kanady, zanim Dorota dokonała wyboru.

Decyzja Doroty oburzyła widzów

Bohaterka show TVP przyjechała do Wrocławia. Widzowie mogli zobaczyć w ostatnim odcinku, jak spędza czas na randce z Marcinem. Oboje podjęli decyzję, że chcą, by ich relacja rozwijała się w swoim tempie. Swoim zachowaniem Dorota oburzyła widzów. W sieci komentowali, że jej decyzja, była nie w porządku wobec pozostałych kandydatów czyli Pawła i Dawida. Niektórzy twierdzili, że Marcin już dawno spotyka się z inną kobietą i chwali się tym w sieci.

Marcin i Dorota są razem? Jest komentarz

Dorota i Marcin postanowili zabrać głos w tej sprawie i wyjaśnili, jak wygląda ich relacja. Przyznali, że nie są w związku.

"Dziś nie jesteśmy razem. Życie i odległość napisały swój scenariusz" - napisała Dorota. Marcin wyjaśnił, że są przyjaciółmi. "Od pierwszej minuty nadawaliśmy na tych samych falach, a ta niesamowita chemia i zrozumienie bez słów sprawiły, że praca przy programie była czystą przyjemnością" - wyjaśnił.

"Omijając dramy TVP, spędziłam w Kanadzie fajny czas i dziękuję Dorocie za zaproszenie. Te piękne chwile zostaną w mojej pamięci na zawsze. Reszta jest już nasza" - dodał Marcin.