"Taniec z Gwiazdami" już wiosną powróci na ekrany telewizorów. Polsat powoli ujawnia, kogo widzowie zobaczą w tym tanecznym show.

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Okazuje się, że w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpią Mateusz Pawłowski, czyli Kacperek z "Rodzinki.pl" oraz aktorka Małgorzata Potocka. Wiadomo również, że do tanecznego show Polsatu wróci Stefano Terrazzino. Z informacji, które krążą w mediach wynika, że zatańczy on w parze z Emilią Komarnicką.

Reklama

Na liście gwiazd, które pojawią się w show "Taniec z Gwiazdami", pojawiły się również takie nazwiska jak Kamil Nożyński, Kacper "Jasper" Porębski oraz Sebastian Fabijański. Plejada dotarła do informacji, że "maskotką programu" a jednocześnie uczestnikiem ma być dziennikarz, Piotr Kędzierski.

Znana aktorka w "Tańcu z Gwiazdami". Jest faworytką

Portal donosi również, że do programu "Taniec z Gwiazdami" wróci Jacek Jeschke. Ma on zatańczyć z Magdaleną Boczarską. To właśnie ona jest mocnym nazwiskiem, które pojawi się w tej edycji show.

Produkcji w końcu udało się namówić Magdalenę Boczarską do tańca. Nie ma wątpliwości co do tego, że to jedno z największych nazwisk tej edycji, topowa aktorka. Wszyscy spodziewają się, że będzie faworytką i razem z Jackiem zawojują parkiet - mówi w rozmowie z Plejadą osoba pracująca przy programie.

Kim jest Magdalena Boczarska? Gdzie grała?

Magdalenę Boczarską można było oglądać w takich filmach jak "Różyczka", "Testosteron" czy "Sztuka kochania" a także serialach "Pod powierzchnią" czy "Czas honoru". Prywatnie związana jest z Mateuszem Banasiukiem. Owocem ich związku jest syn Henryk.