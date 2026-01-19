Katarzyna Stoparczyk była dziennikarką radiową i telewizyjną, która prowadziła programy z udziałem dzieci. Angażowała się w edukację i wspierała młode pokolenie. Dziennikarka była przez lata związana z radiową Trójką. Występowała również w programie "Duże dzieci".

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym, do którego doszło 5 września 2025 roku. Pochowano ją na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pogrzeb odbył się 17 września 2025 roku.

To synowie Stoparczyk przekazali na WOŚP

Synowie Katarzyny Stoparczyk - Maksymilian i Fryderyk, postanowili oddać na licytację tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo symboliczny przedmiot. To Złoty Mikrofon, będący pośmiertnym wyróżnieniem przyznanym przez Trójkę.

Wylicytowany został przez panią Anię za 36 583,33 zł. Zwyciężczyni będzie mogła osobiście spotkać się z Jerzym Owsiakiem podczas tegorocznego finału a także wraz z osobą towarzyszącą, uczestniczyć w koncertach w Studiu im. Agnieszki Osieckiej. Jak poinformowali w programie "Dzień dobry TVN" Złoty Mikrofon trafi do nowo powstającej szkoły podstawowej w Oleśnicy. Ta miejscowość jest związana z ich rodziną.

Synowie Katarzyny Stoparczyk przerwali milczenie

Synowie Katarzyny Stoparczyk wspominali w programie swoją mamę. Wyznali, że była osobą niezwykle wrażliwą. Mama zawsze była nastawiona na drugiego człowieka, chciała pomagać. W pracy była związana z dziećmi, dlatego najwięcej pomagała dzieciom, ale miała bezwarunkowy odruch pomocy - mówili.

"Mama trzymała nas na uboczu"

Wspomnieli o Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk, którą wspierają i w ten sposób chcą realizować ideę zapoczątkowaną przez mamę.

Myślę, że każdy podąża swoją ścieżką, mama trzymała nas na uboczu od świata medialnego, natomiast teraz, jak mamy okazję w taki sposób pomóc, to szkoda by było tego nie zrobić - mówili Maksymilian.