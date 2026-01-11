Fani tanecznego show z niecierpliwością czekają na kolejną edycję "Tańca z gwiazdami". Producenci powoli informują, kto będzie walczyć o tytuł najlepszego tancerza lub tancerki. Właśnie ogłoszono nazwisko kolejnej gwiazdy.

Na parkiecie "Tańca z gwiazdami" powalczy aktorka i reżyserka Małgorzata Potocka. Jej udział w programie wzbudza spore zainteresowanie, bo fani zastanawiają się, jak poradzi sobie w zupełnie nowej dla siebie roli. Pod postem produkcji "Tańca z gwiazdami" sypią się komentarze. Małgorzata Potocka znana jest z licznych ról filmowych i teatralnych, w tym w filmach "Awantura o Basię" (1959), "Wszystko na sprzedaż" (1968), "Panna Nikt" (1996) i serialach jak "Gang Zielonej Rękawiczki" (jako Kinga Jarecka), "Matki, żony i kochanki" czy "Barwach szczęścia". Prywatnie Małgorzata Potocka była związana z Grzegorzem Ciechowskim, z którym ma córkę, Weronikę.

Małgorzata Potocka uwielbia technoparty

Aktorka ma 72 lata, a w sierpniu skończy 73. Będzie najstarszą uczestniczką show, zaraz po Barbarze Bursztynowicz, która szalała na parkiecie u boku Michała Kassina jako 71-latka. Małgorzata Potocka powiedziała w programie "Halo tu Polsat", że dba o kondycję, dużo ćwiczy i uwielbia tańczyć. Bardzo lubi technoparty. Podkreśliła jednak, że będzie musiała się wiele nauczyć, bo taniec towarzyski to zupełnie inna bajka i trzeba się m.in. nauczyć ścisłej współpracy z partnerem.