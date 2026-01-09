Druga połowa 2025 r. przyniosła fanom T.Love fatalne wieści. W październiku z zespołem pożegnał się gitarzysta i kompozytor Jan Benedek, który współtworzył album "Hau, hau!" i odegrał ważną rolę w reaktywacji grupy. Decyzję o zakończeniu współpracy z muzykiem ogłoszono w oficjalnym komunikacie, w którym podziękowano mu za wkład w działalność zespołu. Zaledwie dwa miesiące później doszło do kolejnej zmiany. Sidney Polak, perkusista związany z T.Love przez 35 lat, również opuścił formację. Jak sam przyznał, o decyzji dowiedział się w sposób, który go rozczarował. Informację o zwolnieniu miał bowiem otrzymać SMS-em, tuż przed oficjalnym komunikatem w mediach społecznościowych.

Muniek Staszczyk o zmianach w T.Love

Lider T.Love, Muniek Staszczyk, odniósł się do sytuacji w jednym z wywiadów, podkreślając, że rozstania były trudne, ale konieczne dla dobra zespołu. "To były dwie bardzo bolesne dla mnie decyzje i to nie jest jakaś ściema. Rozstaliśmy się z Sidneyem, który grał z nami 35 lat i z Janem Benedekiem, też moim kumplem, z którym skomponowałem »Kinga« i »Warszawę«, czyli dwa największe hity. Ale czasem tak jest, że coś musisz zrobić dla dobra zespołu. Są osoby trudne, a bardzo też utalentowane. (...) Zespół to jest tak, że nie może grać dziesięciu Lewandowskich" mówił Staszczyk w rozmowie z Polsatem.

Nowy projekt byłych muzyków z T.Love

Jan Benedek i Sidney Polak nie zamierzają jednak znikać z muzycznej sceny. Wręcz przeciwnie - ich nowy projekt ma być dowodem na to, że potrafią działać niezależnie od T.Love. Artyści zapowiedzieli premierę wspólnego singla "Jestem z Polski", który ukaże się 14 stycznia. W przedsięwzięciu bierze udział także Gabor Benedek, syn Jana Benedeka. "Nasz wspólny singiel Sidney Polak, BNDK "Jestem z Polski" ukaże się 14 stycznia !!! Muzyka, gitary, bas Jan Benedek, tekst, śpiew i bębny moje. Utwór śpiewam wspólnie z Gaborem z BNDK !!! A oto okładka" - zapowiedział Polak w mediach społecznościowych. W nowym utworze Jan Benedek odpowiada za muzykę i instrumenty, a Sidney Polak za tekst, wokal oraz partie perkusyjne. Singiel ma być muzycznym manifestem oraz dowodem na to, że ich współpraca nie zakończyła się wraz z opuszczeniem T.Love.